Гимнастка Ильянкова предполагала, что дебют на ЧМ дастся ей куда тяжелей

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 7 октября. /ТАСС/. Российская гимнастка Анастасия Ильянкова, сумевшая на дебютном для себя чемпионате мира занять четвертое место в упражнениях на брусьях, призналась журналистам, что очень волновалась перед этим турниром.

Первое место заняла китаянка Юлин Фан (15,166), второе - россиянка Елена Еремина (15,100), третьей стала бельгийка Нина Дерваэль (15,033). Выступление Ильянковой судьи оценили в 14,900 балла.

"У многих девочек "базы" были - 6,3-6,5, а у меня - 6,2. Я не расстроена, есть к чему стремиться, есть стимул. Думаю, судейство было объективным. Что касается моего здоровья, то была готова на сто процентов, просто где-то были маленькие ошибки, надо нам с ними поработать, а так, я всю свою работу сделала", - сказала гимнастка.

"Я думала, что на чемпионате мира будет намного страшнее выступать, а в итоге выходишь, как на простые соревнования, спокойно, - продолжила спортсменка. - Вдох- выдох, и делаешь свою программу. К следующим соревнованиям буду поднимать базу, добавлять связки, новые элементы учить и становиться первой".

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в канадском Монреале и завершится 8 октября.