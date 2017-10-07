Гимнастка Ильянкова предполагала, что дебют на ЧМ дастся ей куда тяжелей

Миллер назвал невосполнимой потерей смерть спортдиректора "Зенита" СарсанииСпорт 8 октября, 0:30
Два автогола южнокорейских футболистов помогли россиянам выиграть товарищеский матчСпорт 7 октября, 23:58
Рэпер Нелли арестован по обвинению в изнасилованииПроисшествия 7 октября, 23:47
Сборная Нидерландов по футболу победила команду Белоруссии в матче отбора ЧМ-2018Спорт 7 октября, 23:41
Гимнаст Аблязин завоевал серебро ЧМ в упражнении на кольцахСпорт 7 октября, 23:17
Полиция задержала женщину, пытавшуюся забраться на ворота Букингемского дворцаПроисшествия 7 октября, 22:43
Григорян: "Арарат" сделал главный шаг на пути в ФНЛ, победив брянское "Динамо"Спорт 7 октября, 22:40
Широков заявил, что ошарашен новостью о смерти СарсанииСпорт 7 октября, 22:34
Гимнастка Еремина стала серебряным призером ЧМ в упражнении на брусьяхСпорт 7 октября, 22:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОНРЕАЛЬ /Канада/, 7 октября. /ТАСС/. Российская гимнастка Анастасия Ильянкова, сумевшая на дебютном для себя чемпионате мира занять четвертое место в упражнениях на брусьях, призналась журналистам, что очень волновалась перед этим турниром.
Первое место заняла китаянка Юлин Фан (15,166), второе - россиянка Елена Еремина (15,100), третьей стала бельгийка Нина Дерваэль (15,033). Выступление Ильянковой судьи оценили в 14,900 балла.
"У многих девочек "базы" были - 6,3-6,5, а у меня - 6,2. Я не расстроена, есть к чему стремиться, есть стимул. Думаю, судейство было объективным. Что касается моего здоровья, то была готова на сто процентов, просто где-то были маленькие ошибки, надо нам с ними поработать, а так, я всю свою работу сделала", - сказала гимнастка.
"Я думала, что на чемпионате мира будет намного страшнее выступать, а в итоге выходишь, как на простые соревнования, спокойно, - продолжила спортсменка. - Вдох- выдох, и делаешь свою программу. К следующим соревнованиям буду поднимать базу, добавлять связки, новые элементы учить и становиться первой".
Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в канадском Монреале и завершится 8 октября.