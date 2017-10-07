Гимнаст Аблязин завоевал серебро ЧМ в упражнении на кольцах

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МОНРЕАЛЬ /Канада/, 7 октября. /ТАСС/. Российский гимнаст Денис Аблязин стал серебряным призером чемпионата мира, проходящего в Монреале, в упражнении на кольцах. Судьи оценили выступление спортсмена в 15,333 балла.
Первое место на этом снаряде занял грек Элефтериос Петруниас (15,433), третье - китаец Янг Лю (15,266).
Аблязин - пятикратный призер Олимпийских игр, в Рио-2016 он выиграл серебро в командном турнире и бронзу в упражнении на кольцах. В его активе есть также победа на чемпионате мира-2014 (вольные упражнения).
Помимо медали Аблязина, в субботу российские гимнасты завоевали еще три награды. Мария Пасека стала первой в опорном прыжке, Елена Еремина - второй в упражнении на брусьях, Давид Белявский - вторым в упражнении на коне. Ранее Еремина завоевала бронзу в личном многоборье.
Таким образом в активе сборной России пять медалей (одно золото, три серебра, одна бронза), россияне занимают второе место в общекомандном зачете. Лидируют китайцы (2-1-2), на третьей строчке располагаются американцы (1-1-1).
Чемпионат мира по спортивной гимнастике в канадском Монреале завершится 8 октября.