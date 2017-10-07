Два автогола южнокорейских футболистов помогли россиянам выиграть товарищеский матч

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 4:2 в товарищеском матче. Игра прошла в Москве на стадионе "ВЭБ- Арена".

В последний раз сборная России забивала не менее четырех голов в одной встрече 8 сентября 2015 года, когда в Вадуце разгромила в отборе Евро-2016 команду Лихтенштейна (7:0). Таким образом, матч на "ВЭБ-Арене" стал самым результативным для российской сборной при Станиславе Черчесове, который возглавил команду в августе 2016 года.

Российские футболисты вели в счете 4:0 после точных ударов Федора Смолова (44-я минута) и Алексея Миранчука (83), а также двух автоголов защитника Ким Чжу Йона (55, 57). Однако в концовке южнокорейской сборной удалось отыграть два мяча - отличились Квон Гюн Вон (87) и Чжи Дон Вон (90).

Игра с футболистами Южной Кореи - не первая, в которой соперник сборной России дважды забивает в свои ворота. Похожая ситуация была октябре 2008 года в Москве в отборочном матче чемпионата мира 2010 года - тогда благодаря двум автоголам российская команда разгромила сборную Финляндии со счетом 3:0.

"Понравился счет, не понравилась рваная игра"

Черчесов после матча отметил, что в игре сборной России не было основательности. "Понравился счет. Не понравилась рваная игра, не было основательности, в тех моментах, когда мы теряли мячи, у соперника появлялись моменты. Понравилось, что вышли заряженными, хотели порадовать болельщиков после Кубка конфедераций, мы все-таки чувствуем, что они начали лучше к нам относиться", - сказал он.

По мнению тренера, на Кубке конфедераций, который проходил летом, сборная России выглядела лучше, хотя и не сумела выйти из группы. "На Кубке конфедераций и физически посильнее были, и организация игры была лучше. Надо шлифовать некоторые вещи", - констатировал Черчесов.

Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ён, в свою очередь, был очень впечатлен силой российской команды. "Как вы видели, хотя мы и проиграли, и были автоголы, мы старательно боролись до самого конца. Мы продолжаем совершенствоваться, готовиться и в дальнейшем, надеюсь, будем играть также сильно, как и сборная России", - сказал он.

"В целом можно отметить очень хорошее физическое состояние российской команды; плюс она играла очень слаженно. Александр Кокорин сегодня показал очень хорошую физическую форму, наряду с Федором Смоловым был очень активен впереди. Он является очень опасным игроком", - отметил Син Тхэ Ён.

Пять дебютантов

В составе сборной России в официальных матчах дебютировали пять игроков: два полузащитника - 21-летний Антон Миранчук из "Локомотива" и 24-летний Далер Кузяев из "Зенита", 26-летний нападающий "Тосно" Антон Заболотный, а также 27-летние защитники Марио Фернандес из ЦСКА и Константин Рауш из немецкого "Кельна".

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отметил, что Рауш и Фернандес сыграли достойно. "Рауш уже проявил себя в матче с "Динамо" (контрольная игра состоялась в 3 сентября и завершилась победой сборной России со счетом 3:0 - прим. ТАСС), здорово сыграл, усилил эту часть поля. Мне он еще тогда понравился, и игра в бундеслиге - это уровень. Марио [Фернандес] - скоростной футболист, он сыграл в целом хорошо", - сказал глава РФС.

Рауш заявил, что очень рад дебюту за сборную России. "Тем более мы выиграли. Тренер перед выходом на поле пожелал удачи, сказал, что надо делать - надо было действовать, как и Юрий Жирков (он играл в первом тайме - прим. ТАСС), и не ошибаться", - поведал он.

"У южнокорейцев хорошая команда, быстро играет, особенно впереди. Важно, что и мы смогли реализовать свои моменты", - добавил Рауш.

Далер Кузяев, в свою очередь, отметил, что концовка матча "чуть-чуть разочаровала". "Немного расслабились при 4:0, играть нужно до конца", - подчеркнул он.

На очереди - иранцы

Следующий товарищеский матч сборная России проведет против команды Ирана, игра состоится 10 октября в Казани.

Также два товарищеских матча российская сборная сыграет в ноябре - 10-го и 14-го числа. Планируется, что 10 ноября в первом матче на реконструированном стадионе "Лужники" встретятся команды России и Аргентины, однако в данном случае все зависит от того, будут ли аргентинцы играть в стыковых матчах за право участия в финальной стадии чемпионата мира или нет. Другим ноябрьским спарринг - партнером российской сборной может стать команда Испании. На март 2018 года у сборной России запланированы матчи с командами Бразилии и Франции.

Не считая контрольную игру с "Динамо", сборная России под руководством Черчесова провела 13 матчей, одержав пять побед, трижды сыграв вничью и потерпев пять поражений. Разница мячей - 20:17.