Сборная Марокко возглавила группу отбора ЧМ-2018, разгромив команду Габона

ТАСС, 8 октября. Сборная Марокко одержала крупную победу над командой Габона со счетом 3:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

Хет-триком отметился Халид Бутаиб (38, 56, 72-я минуты). В турнирной таблице группы B сборная Марокко вышла на первое место, набрав девять очков и обойдя команду Кот- д'Ивуара, имеющую в своем активе восемь баллов. Далее идут сборные Габона (5) и Мали (3). На чемпионат мира попадут победители каждой из пяти групп африканской зоны квалификации.

В группе A сборная Туниса разгромила команду Гвинеи со счетом 4:1, а представители ДР Конго оказались сильнее футболистов сборной Ливии 2:1. В турнирной таблице лидирует команда Туниса (13), далее идут сборные ДР Конго (10), Гвинеи и Ливии (по 3).

В турнирной таблице группы D на первое место вышла сборная Сенегала, обыгравшая команду Кабо-Верде - 2:0. Сенегальцы набрали восемь очков, далее идут сборные Буркина- Фасо, Кабо-Верде (по 6) и ЮАР (4). Матчи заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2018 в Африке пройдут 6 ноября. Кроме того, 10 ноября состоится переигровка встречи ЮАР - Сенегал, которая была назначена после решения о пожизненной дисквалификации арбитра первой игры этих команд, состоявшейся в ноябре прошлого года.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.