Крамник и Карякин сыграют за "Глобус" на клубном Кубке Европы по шахматам

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Кубок Европы по шахматам среди мужских и женских клубных команд стартует в воскресенье в турецком Гёйнюке. Главным фаворитом мужского турнира является российский "Глобус", в составе которого выступят Владимир Крамник и Сергей Карякин.

В открытом турнире выступят 36 команд, в женском - 12. За "Глобус" (средний рейтинг участников - 2772 пункта) заявлены экс-чемпион мира Крамник, претендент на корону прошлого сезона Карякин, а также Александр Грищук и Ян Непомнящий. Дополняют состав "Глобуса" азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и Аниш Гири из Нидерландов, в число запасных вошли украинец Антон Коробов и россиянин Денис Хисматуллин.

В Турции выступят еще две российские мужские команды. "Медный всадник" (третий средний рейтинг на турнире) представят Петр Свидлер, Владимир Федосеев, Максим Матлаков, Никита Витюгов, Ильдар Хайруллин, а также израильтянин Максим Родштейн, запасной - Алексей Гоганов. За команду Legacy Square Capital (пятый "посев") заявлены Евгений Наер, Эрнесто Инаркиев, Владимир Малахов, Борис Грачев, Вадим Звягинцев, Иван Попов и запасной Александр Злочевский.

Главным конкурентом российских команд является обладатель клубного кубка Европы прошлого года "Алкалоид" из Македонии, который возглавляет финалист недавнего Кубка мира Дин Лижэнь из Китая, а в состав вошли россияне Дмитрий Яковенко и Дмитрий Андрейкин.

"Югра" против грузинок

В женском турнире заявлены 12 команд, среди которых российские "Югра" и Legacy Square Capital (второй и третий посев соответственно). За "Югру" выступят Ольга Гиря, Наталья Погонина, экс-чемпионка мира Анна Ушенина из Украины, а также Марина Нечаева и Баира Кованова (запасная), в составе Legacy Square Capital сыграют Алина Кашлинская, Екатерина Ковалевская, Дарья Войт и Анастасия Савина.

Рейтинг-фаворитом женского турнира является грузинский клуб "Нона" из Батуми, где выступят местные шахматистки Нана Дзагнидзе, Бела Хотенашвили, Нино Бациашвили и Саломе Мелия, а также сильнейшая, согласно рейтингу, участница турнира Харика Дронавалли из Индии.

В открытом турнире в составе команд по шесть участников и двое запасных, в женском - четыре и одна запасная. Команды сыграют по швейцарской системе в семь туров 8-14 октября.

Соревнования пройдут в гостинице "Авантгард Резорт" курортного поселка Гёйнюк в провинции Анталья. В эти же дни здесь состоится 88-й конгресс Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Год назад клубный Кубок Европы по шахматам прошел в сербском Нови-Саде и завершился победой "Алкалоида" и женской команды "Шахматный кружок Монте-Карло" во главе с четырехкратной чемпионкой мира китаянкой Хоу Ифань.