Миллер назвал невосполнимой потерей смерть спортдиректора "Зенита" Сарсании

ТАСС, 8 октября. Глава "Газпрома" Алексей Миллер выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни спортивного директора петербургского футбольного клуба "Зенит" Константина Сарсании. Слова Миллера приводятся на официальном сайте команды.

Сарсания скоропостижно скончался в субботу на 50-м году жизни. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

"От нас ушел очень светлый и открытый человек, - сказал Миллер. - Невероятно талантливый, одаренный и энергичный. Настоящий профессионал, искренне влюбленный в свое дело. Это ужасная трагедия и невосполнимая потеря для всех, кто знал его лично и работал с ним, для всего российского футбола".

Впервые Сарсания пришел в "Зенит" в 2006 году. Первоначально он работал в должности спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. В мае 2017 года он вернулся в клуб, заняв пост спортивного директора.

"Газпром" является генеральным спонсором "Зенита".