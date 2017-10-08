Сборные Швейцарии и Франции приблизились к ЧМ-2018, голландцам потребуется чудо

ТАСС, 8 октября. Очередной игровой день в европейском отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2018 года в России не выявил новых участников турнира, но отсеял из числа претендентов сборную Болгарии и закрутил до предела интригу в борьбе за первое место в двух группах из трех, где в субботу проходили матчи.

На мировое первенство ранее пробились команды России (как представитель страны-организатора), Англии, Бельгии, Бразилии, Германии, Ирана, Мексики, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Японии и Испании.

Группа А

После предпоследнего тура на первые два места в группе А претендуют три сборные - Франции, Швеции и Нидерландов, которые в субботу обыграли команды Болгарии (1:0, на выезде), Люксембурга (8:0, дома) и Белоруссии (3:1, на выезде) соответственно. В заключительный игровой день (10 октября) французы примут белорусов, а голландцы - шведов.

Первыми могут стать французы (20 очков) и шведы (19), голландцы (16) сохраняют шансы на стыковые игры, но для этого им надо обыгрывать шведов с разницей не менее чем в семь мячей. Они уступают оппонентам по первому дополнительному показателю - разнице голов (у голландцев - 19-12, у шведов - 26-7). В случае победы в шесть мячей разница будет одинаковой, но шведы будут выше по второму дополнительному показателю - большему количеству забитых голов.

Болгары (12) потеряли шансы на второе место. По пять очков набрали сборные Белоруссии и Люксембурга.

В составе болгарской сборной весь матч провел защитник пермского "Амкара" Петар Занев. Полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов в заявку на игру не попал. За шведов сыграли два футболиста "Краснодара": защитник Андреас Гранквист реализовал два пенальти и был заменен на 81-й минуте, полузащитник Виктор Классон провел на поле весь матч. Четыре мяча забил нападающий Маркус Берг.

Группа В

Расклад в турнирной таблице группы В по итогам дня не изменился. Лидеры швейцарцы и португальцы обыграли команды Венгрии (5:2) и Андорры (2:0) соответственно. Первые набрали 24 очка, вторые - 21, и, таким образом, разыграют прямую путевку на турнир в Россию в очной встрече в Португалии 10 октября. Португальцам для первого места будет необходимо выиграть с любым счетом, потому что они превосходят оппонента по первому дополнительному показателю - разнице мячей (28-4 против 18-3). В третьем матче группы сборные Фарерских островов и Латвии сыграли вничью со счетом 0:0.

Вслед за швейцарцами и португальцами в турнирной таблице расположились сборные Венгрии (10 очков), Фарерских островов (9), Латвии (4) и Андорры (4).

У португальцев на скамейке запасных остался Криштиану Роналду, нападающий мадридского "Реала" появился на поле после перерыва и забил победный гол. Роналду провел 79-й мяч за национальную команду, что является лучшим показателем в мире среди действующих футболистов. Больше в истории футбола за сборную забивали только японец Кунисиге Камамото (80), Ференц Пушкаш, игравший за Венгрию и Испанию (84), и иранец Али Даеи (109). Столько же раз соперников огорчал замбиец Годфрид Читала. Роналду и поляк Роберт Левандовский продолжают борьбу за звание лучшего бомбардира отбора с 15 мячами.

Весь матч за португальцев провел защитник Луиш Нету, права на которого принадлежат санкт-петербургскому "Зениту". Нападающий "Локомотива" Эдер попал в заявку, но на поле не появился. В составе швейцарцев дублем отметился бывший полузащитник московского ЦСКА Стивен Цубер.

Группа H

Продолжается борьба за второе место в группе H, на которую заметно повлияли бельгийцы, которые уже обеспечили себе путевку на турнир в Россию. Подопечные Роберто Мартинеса (25 очков) переиграли на выезде команду Боснии и Герцеговины со счетом 4:3 и не позволили балканцам (14 очков) забронировать себе место в стыковых матчах. Вторыми стали греки (16), взявшие на выезде верх на киприотами (10) со счетом 2:1, лишив их шансов на второе место. Сборная Эстонии разгромила на выезде команду Гибралтара со счетом 6:0.

В заключительном туре (10 октября) эстонцы (11) примут боснийцев, греки - команду Гибралтара (0), а бельгийцы - киприотов.

В составе боснийцев полный матч отыграл центральный защитник московского "Динамо" Тони Шуньич.