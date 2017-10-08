Дебютантка ЧМ-2017 гимнастка Еремина надеется в воскресенье выиграть недостающее золото

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 8 октября. /ТАСС/. Дебютантка чемпионата мира по спортивной гимнастике россиянка Елена Еремина надеется в заключительный день соревнований выиграть в упражнении на бревне недостающую для полного комплекта золотую медаль. Об этом Еремина сообщила журналистам.

В субботу Еремина стала второй в упражнениях на брусьях. Днем ранее 16-летняя гимнастка, которая только с этого сезона выступает на взрослом уровне, стала третьей в личном многоборье. Россиянке в воскресенье предстоит еще побороться за медали в упражнении на бревне.

"Надеюсь, что завтра будет золото, буду стараться, - сказала Еремина. - Сегодня все сделала хорошо. Конечно, хотелось быть первой, но поставили китаянку, хотя и вторым местом я довольна. Думаю, что для дебюта это очень хорошо".

"Я приехала в Монреаль с хорошим настроением, очень хотела выступать, а когда вышла на помост, то еще больше желания прибавилось, - призналась гимнастка. - Не скрою, я нервничала перед стартом, а так все нормально".

Судьи оценили выступление Ереминой на брусьях в 15,100 балла. Первое место заняла китаянка Юлин Фан (15,166), третье - бельгийка Нина Дерваэль (15,033). Еще одна представительница России Анастасия Ильянкова, для которой мировое первенство в Монреале стало первым взрослым турниром такого уровня в карьере, финишировала четвертой (14,900).