Тренер: судьи сработали безобразно, отняв заслуженную золотую медаль у гимнастки Ереминой

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 8 октября. /ТАСС/. Российская гимнастка Елена Еремина, безошибочно выступившая на чемпионате мира в финале упражнений на брусьях, заслуживала золотой медали и лишилась ее только из-за неудовлетворительной работы судей. Об этом заявила журналистам старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Еремина стала серебряным призером. Судьи оценили выступление спортсменки в 15,100 балла. Первое место заняла китаянка Юлин Фан (15,166), третье - бельгийка Нина Дерваэль (15,033).

"Золотая медаль у женщин на брусьях сегодня должна быть нашей, Лена Еремина выступила не хуже, чем в квалификации, где заняла первое место, - заметила Родионенко. - Налицо проблемы судейства, мы говорили об этом и будем говорить дальше. Завтра состоится заседание техкома, и мы опять поднимем эту тему".

"Это же безобразие. Девочку, которая не допустила ни одной ошибки, опустили на второе место. Да, у китаянки была на 0,2 сложнее программа. Но качество исполнения у Лены куда выше. Обидно, но мы сделаем выводы", - подчеркнула тренер.

Еще одна россиянка Анастасия Ильянкова сумела на дебютном для себя чемпионате мира занять четвертое место в упражнениях на брусьях. "Она очень волновалась сегодня, ведь раньше ей ни разу не приходилось выступать на таком уровне. Да, судьи ее здесь не оценили по достоинству, но стать четвертой гимнасткой мира на брусьях в первом взрослом старте - это очень хорошо", - считает Родионенко.

"Если говорить про остальных наших гимнастов, которые выступали в субботу, то порадовала, конечно, обладательница золотой медали в опорном прыжке Мария Пасека, - сказала Родионенко. - Приятно удивил серебром Белявский на коне, там был очень сильный состав участников, но Давид вышел и выступил так, как раньше у него никогда не получалось. И очень здорово показал себя здесь Аблязин. Наш тренер по кольцам Виталий Бубновский сказал мне, что Денис выступил здесь лучше, чем чемпион мира из Греции, который чуть не ткнулся носом в пол при приземлении, но титул олимпийского чемпиона помог ему стать первым".