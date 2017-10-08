Российские гимнасты в предпоследний день ЧМ завоевали больше всех наград

МОНРЕАЛЬ /Канада/. 8 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские гимнасты в предпоследний день чемпионата мира в канадском Монреале показали наилучший результат среди всех участников соревнований, за счет чего сумели подняться на промежуточное второе место в медальном зачете.

Перед последним днем соревнований лидером является команда Китая, имеющая в своем активе две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. В активе россиян одно золото, три серебра и одна бронза. Третье место занимает команда США (1-1-1).

В субботу по итогам пяти финалов в упражнениях в отдельных видах многоборья россиянам не было равных. Они сумели завоевать одну золотую и три бронзовые награды и серьезно продвинулись вверх по медальной таблице. Второй командой по итогам субботы стала сборная Китая (1-0-2), третье-четвертое места поделили гимнасты Японии и Великобритании (1-0-0).

Золото в опорном прыжке в активе теперь уже двукратной чемпионки мира Марии Пасеки. Серебро завоевали Елена Еремина (брусья), Давид Белявский (конь) и Денис Аблязин (кольца).

"Мы, конечно, довольны сегодняшним днем, - призналась в беседе с журналистами старший тренер сборной России Валентина Родионенко. - Порадовала, конечно, обладательница золотой медали в опорном прыжке Мария Пасека. Приятно удивил серебром Белявский на коне, там был очень сильный состав участников, но Давид вышел и выступил так, как раньше у него никогда не получалось".

"И очень здорово показал себя здесь Аблязин. Наш тренер по кольцам Виталий Бубновский сказал мне, что Денис выступил здесь лучше, чем чемпион мира из Греции, который чуть не ткнулся носом в пол при приземлении, но титул олимпийского чемпиона помог ему стать первым", - сказала тренер.

Золото "украли" судьи

По мнению Родионенко, россияне в субботу могли завоевать еще минимум одну золотую награду.

"Золотая медаль у женщин на брусьях сегодня должна быть нашей, Лена Еремина выступила не хуже, чем в квалификации, где заняла первое место, - заметила тренер. - Налицо проблемы судейства, мы говорили об этом и будем говорить дальше. Завтра состоится заседание техкома, и мы опять поднимем эту тему".

"Это же безобразие. Девочку, которая не допустила ни одной ошибки, опустили на второе место. Да, у китаянки была на 0,2 сложнее программа. Но качество исполнения у Лены куда выше. Обидно, но мы сделаем выводы", - добавила тренер.

Однако сама Еремина осталась довольна своим выступлением на брусьях. "Надеюсь, что завтра будет золото, буду стараться, сегодня все сделала хорошо. Конечно, хотелось быть первой, но поставили китаянку, хотя и вторым местом я довольна. Думаю, что для дебюта это очень хорошо", - сказала спортсменка, днем ранее сумевшая стать третьей в личном многоборье.

Без права на ошибку

Российский гимнаст Аблязин, сумевший завоевать серебро чемпионата мира в упражнениях на кольцах, не имел на этом турнире права допускать ошибок, отчего решить задачу попадания на пьедестал оказалось значительно сложнее. "Для того, чтобы стать здесь первым, нужно было приземлиться в доскок, - сказал россиянин. - У нас с греком база одинаковая, исполнение одинаковое, соскок решил в его пользу. В будущем есть желание усложнить этот элемент, но пока это окончательно не решено".

Для Марии Пасеки, долгое время не выступавшей после травмы, золото в опорном прыжке стало вторым подряд. Россиянке удалось стать первой на главном старте сезона два года назад в Глазго.

"Мне сложно говорить сейчас, какая медаль мне досталась трудней. Они обе мне достались ценой упорных тренировок. Но я не ожидала, что стану здесь первой", - заметила спортсменка.

"Первый прыжок я могла бы исполнить лучше, но слишком много адреналина во мне было, и я чуть перебежала. А когда приземлялась, то почувствовала, что маты слишком близко к лицу. Подумала, что получилось низкое приземление, за которое падает оценка. А второй прыжок получился уже лучше", - добавила она.

В заключительный день ЧМ-2017 россияне будут бороться за награды в упражнениях на перекладинебрусьях (оба - Белявский) и бревне (Еремина).