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Александр Овечкин забросил четыре шайбы "Монреалю" после хет-трика в стартовом матче НХЛ

Спорт
8 октября, 5:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Другой российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов отдал четыре результативные передачи

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© AP Photo/Nick Wass

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил семь шайб в первых двух матчах стартовавшего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). После хет-трика в ворота "Оттавы" форварду удалось четырежды отличиться в игре против "Монреаля".

Столичный клуб на своей площадке победил "Монреаль" со счетом 6:1. Помимо Овечкина, шайбы в составе "Вашингтона" забросили Ти Джей Оши и Натан Уокер. У гостей отличился Брендан Галлахер.

Как и в матче с "Оттавой", ассистентом в моментах со всеми голами Овечкина выступал российский нападающий Евгений Кузнецов, записав на свой счет четыре передачи.

В следующем матче "Вашингтон" сыграет с "Тампой" в ночь на 10 октября.

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