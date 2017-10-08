Александр Овечкин забросил четыре шайбы "Монреалю" после хет-трика в стартовом матче НХЛ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил семь шайб в первых двух матчах стартовавшего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). После хет-трика в ворота "Оттавы" форварду удалось четырежды отличиться в игре против "Монреаля".

Столичный клуб на своей площадке победил "Монреаль" со счетом 6:1. Помимо Овечкина, шайбы в составе "Вашингтона" забросили Ти Джей Оши и Натан Уокер. У гостей отличился Брендан Галлахер.

Как и в матче с "Оттавой", ассистентом в моментах со всеми голами Овечкина выступал российский нападающий Евгений Кузнецов, записав на свой счет четыре передачи.

В следующем матче "Вашингтон" сыграет с "Тампой" в ночь на 10 октября.