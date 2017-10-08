Тарасенко отметился голом в победном матче "Сент-Луиса" против "Далласа" в НХЛ

ТАСС, 8 октября. "Сент-Луис" победил "Даллас" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Карл Гуннарссон (10-я минута), Джоэл Эдмундсон (12), Джейден Шварц (15) и Владимир Тарасенко (49). У гостей отличились Джон Клингберг (43) и Маттиас Янмарк (54).

Тарасенко за 19 минут 20 секунд нанес также два броска по воротам. Форвард "Далласа" Александр Радулов отметился передачей в случае со вторым голом своей команды, на его счету четыре броска за 22:49 на льду.

В параллельном матче "Чикаго" дома обыграл "Коламбус" со счетом 5:1. Российские форварды Артемий Панарин ("Коламбус") и Артем Анисимов ("Чикаго") результативными действиями не отметились.