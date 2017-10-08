Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тарасенко отметился голом в победном матче "Сент-Луиса" против "Далласа" в НХЛ

Спорт
8 октября, 6:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

На счету Александра Радулова результативная передача

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 8 октября. "Сент-Луис" победил "Даллас" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Карл Гуннарссон (10-я минута), Джоэл Эдмундсон (12), Джейден Шварц (15) и Владимир Тарасенко (49). У гостей отличились Джон Клингберг (43) и Маттиас Янмарк (54).

Тарасенко за 19 минут 20 секунд нанес также два броска по воротам. Форвард "Далласа" Александр Радулов отметился передачей в случае со вторым голом своей команды, на его счету четыре броска за 22:49 на льду.

В параллельном матче "Чикаго" дома обыграл "Коламбус" со счетом 5:1. Российские форварды Артемий Панарин ("Коламбус") и Артем Анисимов ("Чикаго") результативными действиями не отметились.

Смотрите также

Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

Александр Овечкин забросил четыре шайбы "Монреалю" после хет-трика в стартовом матче НХЛ

Бобровский и Панарин вошли в число трех звезд игрового дня НХЛ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
2
AP раскрыло содержание обнаруженной в номере стрелка из Лас-Вегаса записки
3
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
4
Трамп пообещал, что скоро все поймут, о каком варианте ответа в адрес КНДР он говорил
5
Александр Овечкин забросил четыре шайбы "Монреалю" после хет-трика в стартовом матче НХЛ
6
Жертвами нападения на королевский дворец в Саудовской Аравии стали двое охранников
7
Тренер: судьи сработали безобразно, отняв заслуженную золотую медаль у гимнастки Ереминой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама