Тони Фергюсон завоевал титул "временного" чемпиона UFC в легком весе

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Американец Тони Фергюсон победил соотечественника Кевина Ли и завоевал титул "временного" чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
Бой состоялся в рамках турнира UFC 216 в Лас-Вегасе и завершился досрочно в третьем раунде после успешно проведенного болевого приема в исполнении Фергюсона. Эта победа стала для 33-летнего спортсмена 10-й подряд.
Теперь на счету Фергюсона 23 победы (18 - досрочно) и три поражения, в активе 25-летнего Ли 16 побед (9 - досрочно) и три поражения. Титул UFC в легком весе принадлежит ирландцу Конору Макгрегору.
В другом поединке вечера американец Деметриус Джонсон успешно провел рекордную 11-ю защиту титула чемпиона в наилегчайшем весе против соотечественника Рэя Борга, победив болевым приемом в пятом раунде.