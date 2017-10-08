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СМИ: клуб НХЛ "Флорида" подписал восьмилетний контракт с канадцем Мэтсоном

Спорт
8 октября, 8:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

По данным TSN, общая сумма соглашения составила $39 млн

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Майкл Мэтсон

Майкл Мэтсон

© AP Photo/Lynne Sladky

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Канадский защитник Майкл Мэтсон подписал восьмилетний контракт на сумму $39 млн с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида". Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала TSN Боб Маккензи.

В среднем в год Мэтсон будет получать $4,875 млн.

Мэтсон был выбран "Флоридой" под 23-м общим номером в первом раунде драфта НХЛ 2012 года. В НХЛ канадец дебютировал в сезоне-2015/16 и провел три матча за "Флориду" в регулярном чемпионате и пять - в плей-офф. В прошедшем сезоне Мэтсон провел 81 игру, забросил семь шайб и отдал десять результативных передач. Также канадский защитник является обладателем золотых медалей чемпионата мира 2016 года, который прошел в России.

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