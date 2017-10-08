Пилот "Торо Россо" Гасли может пропустить Гран-при США из-за участия в "Супер-Формуле"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Французский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Пьер Гасли может пропустить Гран-при США из-за возможного участия в финальной гонке "Супер-Формулы". Об этом сообщает портал F1i.

Гран-при США пройдет с 20 по 22 октября. Финальная седьмая гонка "Супер-Формулы" на трассе в Судзуке состоится 22 октября. Гасли занимает второе место в таблице чемпионата "Супер-Формулы", уступая лидеру японцу Хироаки Исиуру 0,5 очка. В "Супер-Формуле" Гасли выступает за дочернюю команду "Хонды" Team Mugen.

Перед Гран-при Малайзии 26 сентября "Торо Россо" объявила о том, что российского гонщика Даниила Квята в составе команды заменит Гасли, который является участником программы молодых пилотов "Ред Булл". Сообщается, что "Хонда" давит на "Ред Булл" по вопросу участия Гасли в финальной гонке "Супер-Формулы", так как для японской команды важно участие француза в гонке в Судзуки.

Советник "Ред Булл" Хельмут Марко заявил, что для "Хонды" победа в японской "Супер-Формуле" очень важна.

В субботу британский пилот "Рено" Джолион Палмер объявил о том, что Гран-при Японии станет для него последней гонкой в составе команды. На оставшиеся четыре Гран-при сезона британца заменит испанский пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс-младший. Предполагалось, что Сайнс перейдет во французскую команду после завершения текущего сезона, однако из-за решения Палмера перестановки в составах "Торо Россо" и "Рено" состоялись раньше.