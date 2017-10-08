Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Японии

Спорт
8 октября, 9:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Второе место занял голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третьим стал его партнер по команде австралиец Даниэль Риккьярдо

Поделиться
Материал из 1 страницы
Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ТАСС, 8 октября. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Японии. Гонка прошла в Судзуке.

Второе место занял голландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл". Третьим стал его партнер по команде австралиец Даниэль Риккьярдо. Немец Себастьян Феттель из "Феррари", который стартовал третьим, сошел с дистанции из-за механических проблем.

В Японии, как и неделей ранее в Малайзии, не выступал россиянин Даниил Квят. "Торо Россо" решила отстранить его от двух гонок и попробовать в деле француза Пьера Гасли, который является пилотом поддержки "Ред Булл". Россиянин должен вернуться за руль болида на Гран-при США (20-22 октября). Гасли финишировал 13-м, его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший сошел с дистанции.

Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачете, набрав 306 очков. Второе место занимает Феттель (247). Третьим идет еще один пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас (234).

Следующий этап Гран-при пройдет в США с 20 по 22 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Формула-1
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
2
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
3
Саудовская Аравия намерена пресекать попытки финансирования терроризма
4
AP раскрыло содержание обнаруженной в номере стрелка из Лас-Вегаса записки
5
В Петербурге СК возбудил дело по факту смерти пациентки скорой
6
Глава НАС: опиумная наркомания в России ушла в прошлое
7
Биография президента России Владимира Путина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама