Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Японии

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ТАСС, 8 октября. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Японии. Гонка прошла в Судзуке.
Второе место занял голландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл". Третьим стал его партнер по команде австралиец Даниэль Риккьярдо. Немец Себастьян Феттель из "Феррари", который стартовал третьим, сошел с дистанции из-за механических проблем.
В Японии, как и неделей ранее в Малайзии, не выступал россиянин Даниил Квят. "Торо Россо" решила отстранить его от двух гонок и попробовать в деле француза Пьера Гасли, который является пилотом поддержки "Ред Булл". Россиянин должен вернуться за руль болида на Гран-при США (20-22 октября). Гасли финишировал 13-м, его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший сошел с дистанции.
Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачете, набрав 306 очков. Второе место занимает Феттель (247). Третьим идет еще один пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас (234).
Следующий этап Гран-при пройдет в США с 20 по 22 октября.