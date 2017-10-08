Тренер: организация ЧМ-2017 по спортивной гимнастике вызывает очень много вопросов

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 8 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Практически все тренеры и спортсмены не довольны организацией чемпионата мира по спортивной гимнастике, который в воскресенье завершается в канадском Монреале. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"Этот чемпионат мира войдет в историю как турнир с наибольшим количеством травм у спортсменов, - сказала Родионенко. - Почему так случилось? Причина заключается, в том числе, и в следующем: организаторы не давали спортсменам возможности достаточного времени на опробование. Те сделали только по два подхода и не сумели практически прочувствовать снаряды".

"Как нам объяснили, что это связано с телевидением, которое, видимо, вело трансляцию и генерального опробования снарядов. А это беда для такого травмоопасного вида спорта как спортивная гимнастика, - считает тренер. - Настораживает также огромное количество травм в опорном прыжке при приземлении, следовательно, что-то не в порядке с матами. Опытнейший японец Кохеи Утимура неспроста получил травму именно на этом снаряде".

Родионенко отметила, что в первые дни после прилета в Канаду у спортсменов в тренировочном зале не было воды. "Гимнастам было негде даже напиться, и только потом после многочисленных наших просьб вода наконец-то появилась, - заметила собеседница агентства. - На других соревнованиях в тренировочном зале всегда есть яблоки, апельсины, бананы, в Монреале же нет ничего. А тут даже в вип-ложе продавали воду, разве это нормально?".

"Возмущает и ситуация, когда спортсменкам в квалификации не разрешали самим готовить брусья перед своими выступлениями, - продолжила Родионенко. - Нашему старшему тренеру Евгению Гребенкину пришлось заниматься этим. А у нас принято, что каждая гимнастка сама готовит себе брусья, многие вообще не доверяют делать это другим".

"Гребенкин даже чуть аккредитации не лишился, пытаясь отстоять права своих спортсменок, после чего поднялся целый скандал. А когда мы рассказали о всем происходящем руководству Федерации гимнастики Канады, то нам ответили, что оргкомитет соревнований не подчиняется указаниям своей федерации. Поэтому организация этого турнира вызывает очень много нареканий и вопросов", - заключила собеседница ТАСС.