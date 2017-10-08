Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Спорт
8 октября, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

В воскресенье "Вашингтон" на своем льду разгромил "Монреаль" со счетом 6:1, российский нападающий забросил четыре шайбы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 8 октября. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Смотрите также

Александр Овечкин забросил четыре шайбы "Монреалю" после хет-трика в стартовом матче НХЛ

В воскресенье "Вашингтон" на своем льду разгромил "Монреаль" со счетом 6:1. Овечкин забросил четыре шайбы. В первых двух матчах сезона россиянин отличился семь раз.

Второй звездой дня стал канадский защитник "Калгари" Ти Джей Броди. В победном матче с "Виннипегом" (6:3) он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

Третьей звездой дня признан канадский нападающий "Нью- Йорк Айлендерс" Джон Таварес, который в матче против "Баффало" (6:3) забросил две шайбы и отдал одну передачу.

"Вашингтон" провел два матча в сезоне. После первой игры с "Оттавой" (5:4 Б) Овечкин также был признан первой звездой дня, оформив хет-трик.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
2
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
3
Путин: рекордный за всю историю урожай зерна ожидается в РФ в этом году
4
AP раскрыло содержание обнаруженной в номере стрелка из Лас-Вегаса записки
5
Саудовская Аравия намерена пресекать попытки финансирования терроризма
6
В Петербурге СК возбудил дело по факту смерти пациентки скорой
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама