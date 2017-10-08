Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

ТАСС, 8 октября. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В воскресенье "Вашингтон" на своем льду разгромил "Монреаль" со счетом 6:1. Овечкин забросил четыре шайбы. В первых двух матчах сезона россиянин отличился семь раз.

Второй звездой дня стал канадский защитник "Калгари" Ти Джей Броди. В победном матче с "Виннипегом" (6:3) он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

Третьей звездой дня признан канадский нападающий "Нью- Йорк Айлендерс" Джон Таварес, который в матче против "Баффало" (6:3) забросил две шайбы и отдал одну передачу.

"Вашингтон" провел два матча в сезоне. После первой игры с "Оттавой" (5:4 Б) Овечкин также был признан первой звездой дня, оформив хет-трик.