Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

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ТАСС, 8 октября. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
В воскресенье "Вашингтон" на своем льду разгромил "Монреаль" со счетом 6:1. Овечкин забросил четыре шайбы. В первых двух матчах сезона россиянин отличился семь раз.
Второй звездой дня стал канадский защитник "Калгари" Ти Джей Броди. В победном матче с "Виннипегом" (6:3) он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.
Третьей звездой дня признан канадский нападающий "Нью- Йорк Айлендерс" Джон Таварес, который в матче против "Баффало" (6:3) забросил две шайбы и отдал одну передачу.
"Вашингтон" провел два матча в сезоне. После первой игры с "Оттавой" (5:4 Б) Овечкин также был признан первой звездой дня, оформив хет-трик.