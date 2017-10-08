"Матч ТВ" провел утреннюю фитнес-тренировку совместно с Московским метрополитеном

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Телеканал "Матч ТВ" совместно с Московским метрополитеном провел утреннюю фитнес-тренировку, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие прошло в вестибюле станции метро "Воробьевы горы", в нем приняли участие работники метрополитена и сотрудники "Матч ТВ" во главе с генеральным продюсером телеканала Тиной Канделаки.

"Это была наша инициатива, мы попросили руководство метрополитена, Максима Ликсутова, руководителя департамента транспорта города Москвы, посодействовать в проведении такой тренировки в столице, - рассказала Канделаки журналистам. - Это небольшой флешмоб, который показывает и доказывает всем, что спортом нужно заниматься в любое время и в любом месте, было бы желание. Мы всячески популяризируем здоровый образ жизни".

"У нас очень большая программа мероприятий - 28 октября делаем большую тренировку в Ярославле, а 4 ноября в Подмосковье будем делать мероприятие совместно с движением "Живи спортом". Там будет достаточно серьезная программа с забегом, тренажерами, воркаутом. Конечно же, в Сочи у нас тоже будут события, связанные с проведением фестиваля молодежи, все будет по полной программе", - добавила она.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 15 по 22 октября.