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Футболист сборной России Головин не сыграет в матче с командой Ирана

Спорт
8 октября, 10:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Полузащитник ЦСКА продолжит восстановление после травмы голеностопа

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Александр Головин

Александр Головин

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин вернулся из национальной команды в расположение ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Футболист продолжит восстановление после травмы голеностопа, полученной в игре 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с "Уфой" (0:0). В сборной Головин работал по индивидуальному графику и не был включен в заявку на контрольный матч против команды Южной Кореи, который прошел в субботу и завершился со счетом 4:2 в пользу россиян.

10 октября сборная России проведет контрольный матч с командой Ирана в Казани.

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