Футболист сборной России Головин не сыграет в матче с командой Ирана

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин вернулся из национальной команды в расположение ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Футболист продолжит восстановление после травмы голеностопа, полученной в игре 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с "Уфой" (0:0). В сборной Головин работал по индивидуальному графику и не был включен в заявку на контрольный матч против команды Южной Кореи, который прошел в субботу и завершился со счетом 4:2 в пользу россиян.

10 октября сборная России проведет контрольный матч с командой Ирана в Казани.