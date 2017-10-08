Футболист сборной России Головин не сыграет в матче с командой Ирана

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин вернулся из национальной команды в расположение ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Футболист продолжит восстановление после травмы голеностопа, полученной в игре 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с "Уфой" (0:0). В сборной Головин работал по индивидуальному графику и не был включен в заявку на контрольный матч против команды Южной Кореи, который прошел в субботу и завершился со счетом 4:2 в пользу россиян.
10 октября сборная России проведет контрольный матч с командой Ирана в Казани.