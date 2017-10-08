Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Пирло завершит карьеру в декабре

Спорт
8 октября, 10:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Полузащитник завершит выступления после окончания сезона в MLS, где он играет за "Нью-Йорк Сити"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Андреа Пирло

Андреа Пирло

© EPA/MAURIZIO DEGL'INNOCENTI

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Итальянский полузащитник клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло сообщил, что завершит карьеру игрока по окончании текущего сезона. Его слова приводит Gazzetta dello Sport.

Сезон MLS завершится в декабре текущего года. Контракт Пирло с американским клубом истекает 31 декабря.

"В один момент ты понимаешь, что твое время вышло, - сказал 38-летний полузащитник, отвечая на вопрос о своем будущем после истечения срока контракта с "Нью-Йорком". - Каждый день появляются новые проблемы со здоровьем, ты уже не можешь выкладываться на тренировках так, как раньше. Никто не может выступать до 50 лет, но я все еще буду играть какую-то роль в футболе".

За свою карьеру Пирло выступал в составе ведущих клубов чемпионата Италии "Интер", "Милан" (дважды выиграл чемпионат страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА и один раз - Кубок Италии) и "Ювентус" (четыре титула чемпиона страны). Он также известен по выступлениям за сборную Италии, в составе которой стал чемпионом мира в 2006 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Италия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
2
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
3
Путин: рекордный за всю историю урожай зерна ожидается в РФ в этом году
4
AP раскрыло содержание обнаруженной в номере стрелка из Лас-Вегаса записки
5
Саудовская Аравия намерена пресекать попытки финансирования терроризма
6
В Петербурге СК возбудил дело по факту смерти пациентки скорой
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама