Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Пирло завершит карьеру в декабре

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Итальянский полузащитник клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло сообщил, что завершит карьеру игрока по окончании текущего сезона. Его слова приводит Gazzetta dello Sport.
Сезон MLS завершится в декабре текущего года. Контракт Пирло с американским клубом истекает 31 декабря.
"В один момент ты понимаешь, что твое время вышло, - сказал 38-летний полузащитник, отвечая на вопрос о своем будущем после истечения срока контракта с "Нью-Йорком". - Каждый день появляются новые проблемы со здоровьем, ты уже не можешь выкладываться на тренировках так, как раньше. Никто не может выступать до 50 лет, но я все еще буду играть какую-то роль в футболе".
За свою карьеру Пирло выступал в составе ведущих клубов чемпионата Италии "Интер", "Милан" (дважды выиграл чемпионат страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА и один раз - Кубок Италии) и "Ювентус" (четыре титула чемпиона страны). Он также известен по выступлениям за сборную Италии, в составе которой стал чемпионом мира в 2006 году.