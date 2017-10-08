ПФЛ попросит судейский корпус рассмотреть работу арбитра матча "Торпедо" - "Текстильщик"

МОСКВА, 8 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) обратится в департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) с просьбой рассмотреть работу арбитра Петра Мирошниченко на матче между владимирским "Торпедо" и "Текстильщиком". Об этом ТАСС сообщил президент лиги Андрей Соколов.

Встреча зоны "Запад" первенства ПФЛ между "Торпедо" и ивановским "Текстильщиком" состоялась в пятницу и завершилась вничью со счетом 1:1. На 65-й минуте матча Мирошниченко не назначил пенальти в пользу "Торпедо" после нарушения в штрафной площади, а минуту спустя не заметил игру руками в штрафной "Текстильщика". Комментатор игры Владимир Никольский эмоционально воспринял решения судьи, назвав их "позором российского футбола".

"Вопрос судейства будем поднимать, в том числе по этому матчу. Будем отправлять материалы в департамент с просьбой оценить работу арбитра. Что касается комментатора, обратимся в клуб с просьбой разобраться", - сказал Соколов.

После 12 туров первенства ПФЛ в зоне "Запад" "Торпедо" занимает шестое место, набрав 19 очков. "Текстильщик" располагается на третьей позиции (26).