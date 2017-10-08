Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главный тренер сборной Англии Саутгейт не считает футболистов своей команды топ-игроками

Спорт
8 октября, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Специалист отметил, что национальная сборная должна успешно выступить на крупном турнире, чтобы доказать высокий профессионализм футболистов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 8 октября. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что футболистов его команды нельзя назвать топ-игроками. Слова специалиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Би-би-си.

"Можно ли называть футболистов Англии топ-игроками, пока они ничего не выиграли? - задался вопросом Саутгейт. - Мы рассуждаем о больших игроках, исходя из их трансферной стоимости, выступлений в Лиге чемпионов. Когда мы дойдем до полуфинала, финала или выиграем трофей, тогда можно будет говорить, что у нас есть топ-футболисты. И у нас есть все, чтобы это доказать".

"Мы не можем считать себя топ-игроками. Большие футболисты - это Жерар Пике, Серхио Рамос, Серхио Бускетс, Тони Кроос, Сами Хедира, Мануэль Нойер, можно продолжать этот список, - продолжил главный тренер сборной Англии. - В своей стране мы надуваем пузырь вокруг денег в лиге, но нужно доказывать свою состоятельность. Нет проблем, парни голодны и готовы доказывать".

В субботу сборная Англии победила команду Словении со счетом 1:0 в домашнем матче и досрочно вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: сирийская армия окружила боевиков ИГ в Эль-Маядине
2
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
3
AP раскрыло содержание обнаруженной в номере стрелка из Лас-Вегаса записки
4
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
5
Саудовская Аравия намерена пресекать попытки финансирования терроризма
6
Жертвами нападения на королевский дворец в Саудовской Аравии стали двое охранников
7
Дети-подкидыши начнут получать социальную пенсию с 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама