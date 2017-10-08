Главный тренер сборной Англии Саутгейт не считает футболистов своей команды топ-игроками

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ТАСС, 8 октября. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что футболистов его команды нельзя назвать топ-игроками. Слова специалиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Би-би-си.
"Можно ли называть футболистов Англии топ-игроками, пока они ничего не выиграли? - задался вопросом Саутгейт. - Мы рассуждаем о больших игроках, исходя из их трансферной стоимости, выступлений в Лиге чемпионов. Когда мы дойдем до полуфинала, финала или выиграем трофей, тогда можно будет говорить, что у нас есть топ-футболисты. И у нас есть все, чтобы это доказать".
"Мы не можем считать себя топ-игроками. Большие футболисты - это Жерар Пике, Серхио Рамос, Серхио Бускетс, Тони Кроос, Сами Хедира, Мануэль Нойер, можно продолжать этот список, - продолжил главный тренер сборной Англии. - В своей стране мы надуваем пузырь вокруг денег в лиге, но нужно доказывать свою состоятельность. Нет проблем, парни голодны и готовы доказывать".
В субботу сборная Англии победила команду Словении со счетом 1:0 в домашнем матче и досрочно вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.