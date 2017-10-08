СМИ: тренер "Ливерпуля" Клопп настоял на увольнении главного физиотерапевта клуба

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ТАСС, 8 октября. Глава отдела физиотерапии английского футбольного клуба "Ливерпуль" Энди Реншоу уволен по инициативе главного тренера команды Юргена Клоппа. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Telegraph.
Свой пост Реншоу занимал в течение 15 месяцев. Имя нового главы отдела физиотерапии не сообщается.
Сам Реншоу считает, что смог уменьшить количество травм в команде. "Я начал работать в июле 2016 года, и за этот период нам удалось снизить количество предупреждаемых (бесконтактных) травм на 63% по сравнению с предыдущим сезоном, - сказал Реншоу. - В сезоне-2015/16 у нас было 17 травм, а в прошлом - три".
"Ливерпуль" занимает седьмое место в Английской футбольной премьер-лиге с 12 очками.