Ерохин: российские футболисты вынудили южнокорейцев забить мячи в свои ворота

Биография академика РАН Вячеслава ИвановаБиографии и справки 8 октября, 12:40
Ерохин: российские футболисты вынудили южнокорейцев забить мячи в свои воротаСпорт 8 октября, 12:26
СМИ: тренер "Ливерпуля" Клопп настоял на увольнении главного физиотерапевта клубаСпорт 8 октября, 11:55
"ВИМ-Авиа" завершила активную фазу перевозок пассажировЭкономика и бизнес 8 октября, 11:50
Чем "удивительные формулы" Цветаевой привлекают читателей к ее творчествуКультура 8 октября, 11:24
СМИ: сирийская армия окружила боевиков ИГ в Эль-МаядинеМеждународная панорама 8 октября, 11:06
Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Пирло завершит карьеру в декабреСпорт 8 октября, 10:58
Вице-президент Болгарии считает нецелесообразным продление антироссийских санкцийМеждународная панорама 8 октября, 10:44
Футболист сборной России Головин не сыграет в матче с командой ИранаСпорт 8 октября, 10:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОГОРСК /Московская область/, 8 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу вынуждала команду Южной Кореи ошибаться и забивать мячи в свои ворота в товарищеском матче. Таким мнение с журналистами поделился полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александр Ерохин.
Сборная России в субботу обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче со счетом 4:2. Два мяча южнокорейские футболисты забили в свои ворота. Оба раза отличился защитник гостей Ким Чжу Йон.
"Я бы не сказал, что мячи, которые мы забили корейцам, были случайными. Не важно, что соперник забил в свои ворота, мы вынудили их это сделать", - отметил Ерохин.
"Разберем ошибки, которые совершили при пропущенных мячах. Такого не должно повториться", - добавил он.
В следующем товарищеском матче сборная России сыграет с командой Ирана. Встреча пройдет на "Казань-Арене" 10 октября. "Сборная Ирана - это сильная команда, чемпион Азии. Мы хотим победить и сделаем все, чтобы Сердар Азмун (нападающий казанского "Рубина" и сборной Ирана - прим. ТАСС) не забил", - сказал полузащитник.