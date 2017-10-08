Ерохин: российские футболисты вынудили южнокорейцев забить мячи в свои ворота

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу вынуждала команду Южной Кореи ошибаться и забивать мячи в свои ворота в товарищеском матче. Таким мнение с журналистами поделился полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александр Ерохин.

Сборная России в субботу обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче со счетом 4:2. Два мяча южнокорейские футболисты забили в свои ворота. Оба раза отличился защитник гостей Ким Чжу Йон.

"Я бы не сказал, что мячи, которые мы забили корейцам, были случайными. Не важно, что соперник забил в свои ворота, мы вынудили их это сделать", - отметил Ерохин.

"Разберем ошибки, которые совершили при пропущенных мячах. Такого не должно повториться", - добавил он.

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет с командой Ирана. Встреча пройдет на "Казань-Арене" 10 октября. "Сборная Ирана - это сильная команда, чемпион Азии. Мы хотим победить и сделаем все, чтобы Сердар Азмун (нападающий казанского "Рубина" и сборной Ирана - прим. ТАСС) не забил", - сказал полузащитник.