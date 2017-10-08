"Амур" победил "Ладу" в матче чемпионата КХЛ

Биография академика РАН Вячеслава ИвановаБиографии и справки 8 октября, 12:40
Ерохин: российские футболисты вынудили южнокорейцев забить мячи в свои воротаСпорт 8 октября, 12:26
СМИ: тренер "Ливерпуля" Клопп настоял на увольнении главного физиотерапевта клубаСпорт 8 октября, 11:55
"ВИМ-Авиа" завершила активную фазу перевозок пассажировЭкономика и бизнес 8 октября, 11:50
Чем "удивительные формулы" Цветаевой привлекают читателей к ее творчествуКультура 8 октября, 11:24
СМИ: сирийская армия окружила боевиков ИГ в Эль-МаядинеМеждународная панорама 8 октября, 11:06
Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Пирло завершит карьеру в декабреСпорт 8 октября, 10:58
Вице-президент Болгарии считает нецелесообразным продление антироссийских санкцийМеждународная панорама 8 октября, 10:44
Футболист сборной России Головин не сыграет в матче с командой ИранаСпорт 8 октября, 10:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 8 октября. Хабаровский "Амур" одержал победу над тольяттинской "Ладой" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Лады" отличился Игорь Скороходов (17-я минута). У "Амура" шайбы забросили Владислав Ушенин (7), Олег Ли (28), Павел Дедунов (39) и Алексей Бывальцев (57).
"Амур" занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 20 очками, "Лада" - 14-е с 13 очками.
В следующем матче 10 октября "Амур" примет магнитогорский "Металлург". "Лада" 12 октября сыграет на своем льду с финским "Йокеритом".