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"Амур" победил "Ладу" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
8 октября, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:1

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ТАСС, 8 октября. Хабаровский "Амур" одержал победу над тольяттинской "Ладой" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Лады" отличился Игорь Скороходов (17-я минута). У "Амура" шайбы забросили Владислав Ушенин (7), Олег Ли (28), Павел Дедунов (39) и Алексей Бывальцев (57).

"Амур" занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 20 очками, "Лада" - 14-е с 13 очками.

В следующем матче 10 октября "Амур" примет магнитогорский "Металлург". "Лада" 12 октября сыграет на своем льду с финским "Йокеритом".

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