Тарасов: матчи против сборных Аргентины и Бразилии по футболу всегда интересны

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 октября. /ТАСС/. Встречи с командами Аргентины и Бразилии по футболу всегда интересны. Таким мнением с журналистами поделился полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов.

Во вторник сборная России сыграет с командой Ирана, еще два товарищеских матча российская сборная проведет в ноябре - 10-го и 14-го числа. Планируется, что 10 ноября в первом матче на реконструированном стадионе "Лужники" встретятся команды России и Аргентины, однако в данном случае все зависит от того, будут ли аргентинцы играть в стыковых матчах за право участвовать в финальной стадии чемпионата мира 2018 года или нет. Другим ноябрьским спарринг - партнером российской сборной может стать команда Испании. На март 2018 года у сборной России запланированы встречи с командами Бразилии и Франции.

"Матчи против таких соперников, как сборные Бразилии и Аргентины, всегда интересны. Нужно дождаться официальной информации о наших будущих соперниках, а пока готовимся играть с такими командами через соперников попроще. Перед матчем с иранцами для нас главное восстановиться. В игре постараемся отталкиваться именно от себя, а не от противника", - отметил Тарасов.

Сборная России в субботу обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче со счетом 4:2. Два мяча южнокорейские футболисты забили в свои ворота. Оба раза отличился защитник Ким Чжу Йон (55-я и 57-я минуты).

"Завтра тренер укажет нам на ошибки, которые мы допустили в игре с командой Южной Кореи, уже потом начнем разбирать игру сборной Ирана. Конечно, где-то нам повезло, что южнокорейская команда забила два гола в свои ворота. Если честно, не помню, чтобы один защитник в одной встрече дважды забил себе", - добавил Тарасов.

10 октября сборная России проведет контрольный матч с командой Ирана в Казани.