Вице-президент РФС: основа сборной России была видна в матче с командой Южной Кореи

МОСКВА, 8 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Основа сборной России по футболу была видна в контрольном матче с командой Южной Кореи, в следующих матчах россияне будут играть только на победу. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

В субботу сборная России обыграла команду Южной Кореи со счетом 4:2 в Москве.

"Мы удовлетворены результатом, игра нам понравилась - больше второй тайм, он более зрелищный, хотя пропустили два гола, и это расстраивает. Но это контрольные матчи, основа сборной уже видна. Команды Южной Кореи и Ирана - это хорошие сборные, поэтому не надо никого сбрасывать со счетов. Впереди у нас хорошие игры, мы будем во всех матчах играть на победу, потому что сейчас уже нет времени откладывать результат", - сказал Анохин.

"Порадовали и болельщики, рад, что было больше 20 тысяч человек. Мы довольны, что страна интересуется футболом, болельщики ходят", - добавил он.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет против команды Ирана, игра состоится 10 октября в Казани.

Также два товарищеских матча российская сборная сыграет в ноябре - 10-го и 14-го числа. Планируется, что 10 ноября в первом матче на реконструированном стадионе "Лужники" встретятся команды России и Аргентины, однако в данном случае все зависит от того, будут ли аргентинцы играть в стыковых матчах за право участия в финальной стадии чемпионата мира или нет. Другим ноябрьским спарринг - партнером российской сборной может стать команда Испании. На март 2018 года у сборной России запланированы матчи с командами Бразилии и Франции.