Российский теннисист Донской выиграл турнир серии "Челленджер" на Тайване

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ТАСС, 8 октября. Российский теннисист Евгений Донской обыграл румына Мариуша Копила в финале теннисного турнира серии "Челленджер" в городе Гаосюн (Тайвань).
Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (7:0), 7:5 в пользу 27-летнего россиянина.
Донской впервые в карьере одержал победу на турнире в Гаосюне. Он стал первым за шесть лет существования турнира не азиатским теннисистом, выигравшим соревнования.
Россиянин 17-й раз в карьере играл в финале турнира серии "Челленджер". Эта победа стала для него 11-й. В текущем году Донской выиграл второй турнир. Ранее в марте он победил на соревнованиях в китайском городе Чжухай, обыграв в финале итальянца Томаса Фаббиано.
Призовой фонд турнира серии "Челленджер" в Гаосюне составляет $125 тыс.