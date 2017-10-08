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Российский теннисист Донской выиграл турнир серии "Челленджер" на Тайване

Спорт
8 октября, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

В финале россиянина обыграл румына Мариуша Копила

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Евгений Донской

Евгений Донской

© EPA/STRINGER, архив

ТАСС, 8 октября. Российский теннисист Евгений Донской обыграл румына Мариуша Копила в финале теннисного турнира серии "Челленджер" в городе Гаосюн (Тайвань).

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (7:0), 7:5 в пользу 27-летнего россиянина.

Донской впервые в карьере одержал победу на турнире в Гаосюне. Он стал первым за шесть лет существования турнира не азиатским теннисистом, выигравшим соревнования.

Россиянин 17-й раз в карьере играл в финале турнира серии "Челленджер". Эта победа стала для него 11-й. В текущем году Донской выиграл второй турнир. Ранее в марте он победил на соревнованиях в китайском городе Чжухай, обыграв в финале итальянца Томаса Фаббиано.

Призовой фонд турнира серии "Челленджер" в Гаосюне составляет $125 тыс.

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