СМИ: китайские инвесторы могут купить ФК "Ливерпуль" за £1 млрд

ТАСС, 8 октября. Китайские инвесторы могут приобрести английский футбольный клуб "Ливерпуль" за £1 млрд у нынешних владельцев команды американской компании Fenway Sports Group (FSG). Об этом сообщает издание Mirror.

На гостевом матче "Ливерпуля" с "Ньюкаслом" (1 октября, 1:1) в рамках чемпионата Англии была замечена Аманда Стейвли, которая в прошлом году проводила переговоры о продаже клуба между одним из основателей FSG Томом Вернером и бизнесменами из Китая.

В 2010 году FSG купила "Ливерпуль" у американских бизнесменов Джорджа Джиллетта и Тома Хикса за £300 млн.

"Ливерпуль" был основан в 1892 году, с момента создания клуб проводит домашние игры на стадионе "Энфилд". За свою историю команда 18 раз становилась чемпионом Англии, семь раз выигрывала Кубок Англии, восемь раз - Кубок футбольной лиги и 15 раз - Суперкубок Англии. На международной арене "Ливерпуль" сумел пять раз выиграть Лигу чемпионов, три раза - Лигу Европы и трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА.

"Ливерпуль" занимает седьмое место в текущем розыгрыше чемпионата Англии с 12 очками.