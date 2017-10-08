СМИ: китайские инвесторы могут купить ФК "Ливерпуль" за £1 млрд

Звезды шоу-бизнеса и спорта поздравили Владимира Путина с юбилеемОбщество 8 октября, 14:08
Баскетболисты ЦСКА победили "Астану" в матче Единой лиги ВТБСпорт 8 октября, 14:03
СМИ: китайские инвесторы могут купить ФК "Ливерпуль" за £1 млрдСпорт 8 октября, 14:02
Российский теннисист Донской выиграл турнир серии "Челленджер" на ТайванеСпорт 8 октября, 13:51
Итоги первого госвизита короля Саудовской Аравии в РоссиюМеждународная панорама 8 октября, 13:44
МИД РФ: давление США на телеканал RT вынуждает Россию применить аналогичные мерыПолитика 8 октября, 13:22
Вице-президент РФС: основа сборной России была видна в матче с командой Южной КореиСпорт 8 октября, 12:54
Тарасов: матчи против сборных Аргентины и Бразилии по футболу всегда интересныСпорт 8 октября, 12:45
Биография академика РАН Вячеслава ИвановаБиографии и справки 8 октября, 12:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 8 октября. Китайские инвесторы могут приобрести английский футбольный клуб "Ливерпуль" за £1 млрд у нынешних владельцев команды американской компании Fenway Sports Group (FSG). Об этом сообщает издание Mirror.
На гостевом матче "Ливерпуля" с "Ньюкаслом" (1 октября, 1:1) в рамках чемпионата Англии была замечена Аманда Стейвли, которая в прошлом году проводила переговоры о продаже клуба между одним из основателей FSG Томом Вернером и бизнесменами из Китая.
В 2010 году FSG купила "Ливерпуль" у американских бизнесменов Джорджа Джиллетта и Тома Хикса за £300 млн.
"Ливерпуль" был основан в 1892 году, с момента создания клуб проводит домашние игры на стадионе "Энфилд". За свою историю команда 18 раз становилась чемпионом Англии, семь раз выигрывала Кубок Англии, восемь раз - Кубок футбольной лиги и 15 раз - Суперкубок Англии. На международной арене "Ливерпуль" сумел пять раз выиграть Лигу чемпионов, три раза - Лигу Европы и трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА.
"Ливерпуль" занимает седьмое место в текущем розыгрыше чемпионата Англии с 12 очками.