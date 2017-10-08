Баскетболисты ЦСКА победили "Астану" в матче Единой лиги ВТБ

Звезды шоу-бизнеса и спорта поздравили Владимира Путина с юбилеемОбщество 8 октября, 14:08
Баскетболисты ЦСКА победили "Астану" в матче Единой лиги ВТБСпорт 8 октября, 14:03
СМИ: китайские инвесторы могут купить ФК "Ливерпуль" за £1 млрдСпорт 8 октября, 14:02
Российский теннисист Донской выиграл турнир серии "Челленджер" на ТайванеСпорт 8 октября, 13:51
Итоги первого госвизита короля Саудовской Аравии в РоссиюМеждународная панорама 8 октября, 13:44
МИД РФ: давление США на телеканал RT вынуждает Россию применить аналогичные мерыПолитика 8 октября, 13:22
Вице-президент РФС: основа сборной России была видна в матче с командой Южной КореиСпорт 8 октября, 12:54
Тарасов: матчи против сборных Аргентины и Бразилии по футболу всегда интересныСпорт 8 октября, 12:45
Биография академика РАН Вячеслава ИвановаБиографии и справки 8 октября, 12:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл "Астану" со счетом 92:72 в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.
Самым результативным игроком встречи стал защитник "Астаны" Джастин Картер, набравший 25 очков. В составе ЦСКА большего всего очков на счету защитника Нандо де Коло (24).
В следующем матче 15 октября "Астана" сыграет в гостях с петербургским "Зенитом", ЦСКА примет белорусский "Цмоки-Минск".