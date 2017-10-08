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Баскетболисты ЦСКА победили "Астану" в матче Единой лиги ВТБ

Спорт
8 октября, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 92:72

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Баскетболисты ЦСКА

Баскетболисты ЦСКА

© Артем Коротаев/ТАСС, архив

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл "Астану" со счетом 92:72 в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Астаны" Джастин Картер, набравший 25 очков. В составе ЦСКА большего всего очков на счету защитника Нандо де Коло (24).

В следующем матче 15 октября "Астана" сыграет в гостях с петербургским "Зенитом", ЦСКА примет белорусский "Цмоки-Минск".

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