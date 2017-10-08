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Более тысячи человек пробежали полумарафон по Пятигорску

Спорт
8 октября, 15:45 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 8, октября. /ТАСС

На мероприятии собрались любители спорта со всех уголков страны

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ПЯТИГОРСК, 8 октября. /ТАСС/. Масштабный забег Kavkaz.Run прошел в воскресенье в столице Северо-Кавказского округа, в нем приняли участие более тысячи бегунов со всей России: профессиональные спортсмены и любители, дети, пенсионеры и даже ветеран Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС.

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По словам организаторов, полумарафон стал первым спортивным мероприятием подобного рода на Кавказе, собрав любителей спорта со всех уголков страны.

"Мне пришла мысль о проведении полумарафона, потому что в регионе таких мероприятий еще не было. Главная наша цель - это популяризация спорта и здорового образа жизни, привлечение туристов на наши курорты. Здесь уникальный природный ландшафт, а для участников полумарафона это интересный маршрут с перепадами высоты", - рассказал организатор соревнования Михаил Шоров, предприниматель в сфере event-индустрии.

Собеседник агентства назвал свой проект "условно коммерческим". Участие в нем стоило от 800 до 1800 рублей в зависимости от срока подачи заявки и выбранной дистанции.

Маршрут спортивного состязания пролегал через живописные места Пятигорска - по асфальтовым тропам на горе Машук, парку "Цветник", месту дуэли Лермонтова. Протяженность основного маршрута составила 21,1 км. Пробежать эту дистанцию могли участники, достигшие 18 лет. Также были предусмотрены дистанции в 12 и 6 км.

Каждый марафонец получил перед стартом пакет с фирменной футболкой и специальным чипом, фиксирующим время и продолжительность забега.

Участники: от 10 до 87 лет и мамы с колясками

Регистрация участников началась задолго до самого полумарафона. Заявки стали поступать весной и постепенно география участников расширилась - о желании бежать заявили жители Хабаровска, Краснодара, Казани, Красноярска, Москвы и сотни других российских городов. Среди них - профессиональные легкоатлеты и просто любители спорта разного возраста.

Некоторые из легкоатлетов решили бежать всей семьей, с детьми. Для мам с младенцами учредили отдельную категорию, и они бежали с колясками на дистанцию 6 км. Одна из них, Маргарита Дзыбова, мама трехмесячного Аслана, увлекается спортивным туризмом.

"Сначала я хотела бежать одна, но к тому времени, когда я подавала заявку, остался один слот с коляской, и я с радостью согласилась. Это мой первый забег после родов", - поделилась Маргарита.

О своем участии в марафоне заявил также 87-летний ветеран Великой Отечественной войны из Ессентуков Алексей Дубатовка.

"Я пробежал 139 классических марафонов, из них 25 международных, был призером, - рассказал Алексей Павлович. - Если б я не бегал, не было б меня в живых. Решил и сегодня пробежать".

Победители

Чемпионами полумарафона стали Армен Давтян (Хабаровск) среди мужчин и Елена Седова (Новосибирск) среди женщин.

"Я рад, что проводятся такие мероприятия, где можно мотивировать людей заниматься спортом. Со мной приехал сын, пусть для него это станет хорошим примером", - сказал Армен Давтян, комментируя победу.

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