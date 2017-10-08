Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более тысячи человек приняли участие в гонке ГТО "Путь единства" в Москве

Спорт
8 октября, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Мероприятие прошло под девизом "Навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов", который состоится в Сочи с 14 по 21 октября

Поделиться
Материал из 1 страницы
Гонка ГТО

Гонка ГТО

© Артем Коротаев/ТАСС, архив

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Гонка ГТО "Путь единства" состоялась в столичном парке "Сокольники", ее участниками стали более тысячи человек. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии московской городской Думы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Мероприятие прошло под девизом "Навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов", который состоится в Сочи с 14 по 21 октября. Участники соревновались в прохождении маршрута по пересеченной местности протяженностью около 6 км, оборудованной 22 препятствиями.

Смотрите также

Жительница Санкт-Петербурга сдала нормативы ГТО в 92 года

В Свердловской области 89-летний пенсионер получил золотой значок ГТО

Всероссийская федерация самбо приняла участие в сдаче нормативов ГТО в Люберцах

План внедрения комплекса ГТО дополнен новым этапом, он будет реализовываться с 2018 года

"Это была юбилейная, пятая Гонка ГТО в Москве, участниками которой стали более тысячи человек, а всего движение "ВСпорте" организовало девять Гонок ГТО и два забега с препятствиями, - сказал Щитов. - В этот раз мы приурочили гонку к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который уже через неделю стартует в России. Гонка как всегда прошла на высоком уровне: участники преодолели не самую простую трассу в Сокольниках со сложным рельефом и природными препятствиями. Радует, что Гонку ГТО поддержали политические и общественные деятели, известные спортсмены - олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных и многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков, это очень знаково для молодежи".

"Мероприятие прошло на высоком организационном уровне, без эксцессов, никто из участников не травмировался. Мы организовали хороший спортивный праздник для любителей спорта и здорового образа жизни, теперь передаем эстафетную палочку XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов", - заключил собеседник агентства.

В рамках гонки любой желающий мог в тестовом режиме выполнить нормативы ГТО на специально оборудованной площадке. Для зрителей, участников и болельщиков была предусмотрена большая спортивно-развлекательная программа. Помимо самой гонки, организаторы подготовили интерактивные площадки с мастер-классами и открытыми тренировками.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
2
Итоги первого госвизита короля Саудовской Аравии в Россию
3
МИД РФ: давление США на телеканал RT вынуждает Россию применить аналогичные меры
4
Звезды шоу-бизнеса и спорта поздравили Владимира Путина с юбилеем
5
Командующий КСИР назвал очередной глупостью США внесение Корпуса в список террористов
6
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
7
Пожар на стройке на юго-западе Москвы ликвидирован
Темы дня
Новости партнеров
Реклама