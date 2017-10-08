Более тысячи человек приняли участие в гонке ГТО "Путь единства" в Москве

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Гонка ГТО "Путь единства" состоялась в столичном парке "Сокольники", ее участниками стали более тысячи человек. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии московской городской Думы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Мероприятие прошло под девизом "Навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов", который состоится в Сочи с 14 по 21 октября. Участники соревновались в прохождении маршрута по пересеченной местности протяженностью около 6 км, оборудованной 22 препятствиями.

"Это была юбилейная, пятая Гонка ГТО в Москве, участниками которой стали более тысячи человек, а всего движение "ВСпорте" организовало девять Гонок ГТО и два забега с препятствиями, - сказал Щитов. - В этот раз мы приурочили гонку к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который уже через неделю стартует в России. Гонка как всегда прошла на высоком уровне: участники преодолели не самую простую трассу в Сокольниках со сложным рельефом и природными препятствиями. Радует, что Гонку ГТО поддержали политические и общественные деятели, известные спортсмены - олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных и многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков, это очень знаково для молодежи".

"Мероприятие прошло на высоком организационном уровне, без эксцессов, никто из участников не травмировался. Мы организовали хороший спортивный праздник для любителей спорта и здорового образа жизни, теперь передаем эстафетную палочку XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов", - заключил собеседник агентства.

В рамках гонки любой желающий мог в тестовом режиме выполнить нормативы ГТО на специально оборудованной площадке. Для зрителей, участников и болельщиков была предусмотрена большая спортивно-развлекательная программа. Помимо самой гонки, организаторы подготовили интерактивные площадки с мастер-классами и открытыми тренировками.