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СМИ: Серхио Рамос продлил контракт с мадридским "Реалом"

Спорт
8 октября, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Новое соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до 2021 года

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Испанский защитник Серхио Рамос продлил соглашение с мадридским футбольным клубом "Реал". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Marca.

Новый контракт с 31-летним футболистом рассчитан до 2021 года. По информации издания, Рамос станет одним из самых высокооплачиваемых игроков "Реала" наряду с Криштиану Роналду и Гаретом Бэйлом. Ожидается, что в ближайшее время о новом соглашении объявят официально.

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. В составе мадридского клуба защитник четырежды становился чемпионом Испании, трижды победителем Лиги чемпионов и дважды выигрывал клубный чемпионат мира.

Серхио Рамос является двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира в составе сборной Испании. В нынешнем сезоне защитник забил один мяч в 11 матчах.

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