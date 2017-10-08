Нелли Ким: Еремина и Мельникова унаследовали лучшие черты советской школы гимнастики

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 8 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянки Елена Еремина и Ангелина Мельникова, выступавшие в финале чемпионата мира в личном многоборье, являются отличными спортсменками, унаследовавшими лучшие черты советской школы спортивной гимнастики. Такое мнение высказала ТАСС вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG), пятикратная олимпийская чемпионка 1976 и 1980 годов в составе сборной СССР Нелли Ким.

Для 16-летней Ереминой чемпионат мира в Монреале стал первым соревнованием такого уровня в карьере, однако отсутствие соревновательного уровня не помешало ей выиграть бронзу в личном многоборье и серебро в упражнении на брусьях. В заключительный день мирового первенства Еремина будет бороться за награды в упражнении на бревне. Серебряный призер Игр-2016 Мельникова приехала на чемпионат мира, едва залечив травмированную ногу. Именно недостаточное количество тренировок в последние дни перед мировым первенством помешали ей успешно выступить в Канаде (в многоборье Мельникова заняла 16-е место, не сумев также по итогам квалификации пробиться в финалы в отдельных видах).

"Мне очень нравится Лена Еремина как гимнастка, она хорошо и чисто выступает здесь, - призналась Ким. - Красивые упражнения у нее, элегантная девочка, но ей обязательно нужно прибавить сложности в программы, чтобы бороться за медали на всех снарядах. А так, мне очень приятно, что в сборной России появились такие девчонки как Еремина и Ангелина Мельникова. Обе унаследовали лучшие черты советской школы спортивной гимнастики: хореография, балетная подготовка у этих гимнасток на высоком уровне".

Конечно, неплохо бы им быть более раскованными во время соревнований. Посмотрите на тех же американок, которые улыбаются и машут ручками зрителям. Нужно уметь работать на публику, этого вашим девочкам не хватает, они стесняются. Я тоже такая была когда-то", - сказала Ким.

Ким выиграла золото ОИ-1976 в Монреале в опорном прыжке, вольных упражнениях и в командном турнире и заняла третье место в личном многоборье. Спустя четыре года на московской Олимпиаде спортсменка была первой в командном турнире и в вольных упражнениях. В настоящее время проживает в США, в 1999 году была включена в Международный зал славы спортивной гимнастики. Осенью 2016 года на конгрессе FIG Ким была избрана вице-президентом Международной федерации гимнастики.