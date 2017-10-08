Российский пилот Маркелов выиграл гонку на этапе "Формулы-2" в Испании

ТАСС, 8 октября. Российский пилот Russian Time Артем Маркелов стал победителем второй гонки 10-го этапа серии "Формула-2" (прошлое название GP2). Этап прошел в испанском Хересе.

Второе место занял канадский гонщик команды DAMS Николас Латифи, третьим стал его напарник по команде британец Оливер Роулэнд. Монегасский пилот команды Prema Шарль Леклер, обеспечивший себе досрочное чемпионство благодаря результату в первой гонке этапа, занял седьмое место.

GP2 существует с 2005 года. Серия была разработана, чтобы сделать гонки доступными для команд и создать идеальную школу пилотам перед переходом в чемпионат мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". В разные годы чемпионами серии становились нынешние пилоты "Формулы-1" британцы Льюис Хэмилтон и Джолион Палмер, немец Нико Хюлькенберг, француз Ромен Грожан, бельгиец Стоффель Вандорн. В сезонах 2015 и 2016 гг. в серии выступал россиянин Сергей Сироткин, который сейчас является резервным пилотом команды "Формулы-1" "Рено". Оба раза российский гонщик становился по итогам чемпионата третьим.