Министр спорта Татарстана: все вопросы со въездом сборной Ирана по футболу в Казань решены

МОСКВА, 8 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Все вопросы, связанные со въездом команды Ирана в Казань, где состоится товарищеский футбольный матч со сборной России, решены. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Ранее сайт телеканала "Матч ТВ" сообщил, что сборная Ирана два часа не могла пройти досмотр в аэропорту Казани, потому что у некоторых футболистов возникли проблемы с визами.

"Нет, никаких проблем у футболистов не возникло, они выехали в отель, вечером у них тренировка. Были нюансы, но это технические моменты. Все вопросы решены, все нормально", - сказал Леонов.

Товарищеский матч между сборными России и Ирана состоится на "Казань-Арене" во вторник. В понедельник у обеих команд запланированы предматчевые тренировки.