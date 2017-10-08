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Тренер: женская сборная России по хоккею постепенно будет налаживать игру

Спорт
8 октября, 17:01 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 8, октября. /ТАСС

В воскресенье в Новогорске россиянки обыграли в товарищеском матче команду Японии со счетом 4:1

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НОВОГОРСК /Московская область/, 8 октября. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею победила в сложном матче команду Японии, россиянки постепенно будут налаживать игру. Такое мнение журналистам высказал главный тренер национальной команды Алексей Чистяков.

Товарищеская встреча между сборными России и Японии прошла в воскресенье в Новогорске и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяек льда.

"Игра складывалась сложно, до матча мы видели, как соперник настраивался на нас. Наш тренерский штаб предупреждал девчонок, что японская команда - рабочая, очень быстрая, прогрессирующая. Не все получается, но мы и не так много встреч провели и собрались недавно, постепенно будем налаживать игру. Важно, что мы ни в движении, ни в мастерстве не проиграли, ведь Япония - серьезный соперник уже сейчас, они не скрывают своих амбиций, их нельзя недооценивать, хотя это и был тренировочный матч", - сказал Чистяков.

Женская российская команда четыре раза в истории принимала участие в Олимпийских играх и ни разу не поднималась выше пятого места. В феврале 2018 года сборной России предстоит сыграть на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. "Надо все проанализировать и правильно работать, тогда будет скачок и результат", - отметил тренер.

Чистяков также тренирует подмосковный женский клуб "Торнадо". "Тяжело ли совмещать работу в клубе и сборной? Мне работа доставляет удовольствие, хотя порой приходится и понервничать, и поговорить на повышенных тоннах. Но усталости не ощущаю", - сказал он.

Женская сборная России по хоккею является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира (2001, 2013 и 2016), а также серебряным призером чемпионата Европы 1996 года.

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