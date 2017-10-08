Российский дзюдоист Ильясов стал вторым на этапе Гран-при в Ташкенте в весе до 100 кг

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российский дзюдоист Нияз Ильясов занял второе место на этапе Гран-при в Ташкенте в весовой категории до 100 кг.

Первым стал египтянин Рамадан Дарвиш. Третье место заняли Давронбек Сатторов и Шерали Юраев из Узбекистана.

Сборная России заняла 13-е место в медальном зачете, завоевав два серебра и четыре бронзы. Выиграла зачет команда Израиля (2-1-1).