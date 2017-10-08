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Нелли Ким: Мустафина, вернувшись в спорт после рождения ребенка, способна стать лидером

Спорт
8 октября, 17:15 UTC+3 МОНРЕАЛЬ /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Пятикратная олимпийская чемпионка считает, что возвращение Мустафиной очень усилит сборную России

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Алия Мустафина

Алия Мустафина

© Станислав Красильников/ТАСС

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 8 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, ставшая в июне матерью, а спустя три месяца уже возобновившая тренировки, способна вернуться на прежние лидирующие позиции в мировом спорте. Своим мнением о турнирных перспективах этой гимнастки поделилась с ТАСС вице-президент Международной федерации спортивной гимнастики (FIG) Нелли Ким, пятикратная олимпийская чемпионка 1976 и 1980 годов в составе сборной СССР.

В начале июня 23-летняя Мустафина родила девочку, которую назвали Алисой, а третьего сентября приехала на сбор на базу "Озеро Круглое" и начала тренироваться. Мустафина нацелена выступить в личном многоборье на августовском чемпионате Европы - 2018 в британском Глазго.

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"Алия однозначно способна вернуться на прежние лидирующие позиции в мире, - считает Ким. - Все эти разговоры о том, что рождение ребенка ставит крест на дальнейшей карьере, я считаю пустыми. Вспомните ту же Ларису Латынину, которая прекрасно выступала после того, как стала мамой. Посмотрите на Оксану Чусовитину, которая после рождения ребенка выступает долгие годы, наука уже доказала, что после родов организм женщины перестраивается, и она может выступать еще лучше".

Мустафина является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях (2012, 2016). Также на ее счету два серебра и три бронзы Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Она является трехкратной чемпионкой мира и многократным призером европейских первенств.

"Возвращение Мустафиной очень усилит сборную России. Наличие в команде спортсменки с таким опытом - это великое дело. Остальные девчонки рядом с Алией будут еще быстрее прогрессировать", - подытожила собеседница агентства.

Нелли Ким выиграла золото ОИ-1976 в Монреале в опорном прыжке, вольных упражнениях и в командном турнире. Тогда же она заняла третье место в личном многоборье. Спустя четыре года на московской Олимпиаде спортсменка была первой в командном турнире и в вольных упражнениях. В настоящее время проживает в США, в 1999 году была включена в Международный зал славы спортивной гимнастики. Осенью 2016 года на конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG) была избрана вице-президентом организации.

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