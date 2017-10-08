Чемпион России по боксу получил автомобиль от Рамзана Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 8 октября. /ТАСС/. Боксер Шамиль Хатаев получил автомобиль в подарок от главы Чеченской республики Рамзана Кадырова за победу на чемпионате России в весовой категории до 75 кг.

Хатаев в финальном поединке победил представителя Москвы Александра Агафонова. Боксер из Чеченской республики также получил чемпионский пояс и денежную премию.

Чемпионат России проходит в Грозном. Соревнования завершатся в воскресенье.