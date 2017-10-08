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Чемпион России по боксу получил автомобиль от Рамзана Кадырова

Спорт
8 октября, 18:49 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 8, октября. /ТАСС

Боксер из Чеченской республики Шамиль Хатаев в финальном поединке в весе до 75 кг победил представителя Москвы Александра Агафонова

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ГРОЗНЫЙ, 8 октября. /ТАСС/. Боксер Шамиль Хатаев получил автомобиль в подарок от главы Чеченской республики Рамзана Кадырова за победу на чемпионате России в весовой категории до 75 кг.

Хатаев в финальном поединке победил представителя Москвы Александра Агафонова. Боксер из Чеченской республики также получил чемпионский пояс и денежную премию.

Чемпионат России проходит в Грозном. Соревнования завершатся в воскресенье.

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