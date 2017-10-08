Американец Гален Рапп стал победителем Чикагского марафона

ТАСС, 8 октября. Американский легкоатлет Гален Рапп стал победителем прошедшего в воскресенье Чикагского марафона. Он преодолел дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 9 минут 20 секунд.

Рапп - бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в марафоне. Он стал первым американцем, выигравшим Чикагский марафон за последние 15 лет.

Второе место занял кенийский бегун Абель Кируи (2:09.48), третьим стал его соотечественник Бернард Кипьего (2:10.23).

Среди женщин победу одержала трехкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира на стайерских дистанциях эфиопка Тирунеш Дибаба, показавшая результат 2 часа 18 минут 31 секунда. Второй стала кенийка Бригид Косгей (2:20.22), третьей - американка Джордан Хасей (2:20.57).

Чикагский марафон (наряду с Лондонским, Берлинским и Нью-Йоркским) является одним из самых престижных и массовых в мире.