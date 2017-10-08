Пирогова: женская сборная России по хоккею поедет на ОИ-2018 за медалями

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 октября. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Женская сборная России по хоккею рассчитывает выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане и завоевать медали. Об этом ТАСС заявила защитник национальной команды и подмосковного "Торнадо" Нина Пирогова.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года. 28 национальных антидопинговых организаций призывают отстранить сборную России от Олимпиады-2018 из-за допинговых скандалов. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что он во многом не согласен с таким призывом, отметив, что агентства "смотрят назад вместо того, чтобы смотреть вперед".

"Разговоры о возможном отстранении идут, но об этом мы не думаем, продолжаем трудиться. Мы работаем только на победу и поедем на Олимпиаду только за медалями. Моя цель - попасть в олимпийский состав и выиграть медаль, несмотря на то, что на Играх-2018 будут очень сильные сборные: Швейцарии, Швеции, Финляндии, Японии, США и Канады", - сообщила 18-летняя Пирогова.

В воскресенье в Новогорске сборная России в товарищеском матче победила команду Японии со счетом 4:1. 11 октября российские хоккеистки отправятся в США, где примут участие в выставочных матчах против клубов женской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"В прошлом году мы уже играли с клубами, это хорошая практика, мы чему-то учимся, женские сборные США и Канады тоже играют так. Считаю такие игры большим плюсом. "Бостон Прайд" является самой сложной командой, и с ними тяжело будет играть, остальные клубы НХЛ нам по зубам", - сказала Пирогова.

В женском чемпионате России выступают семь клубов. "В женской НХЛ игроки тренируются только два раза в неделю с командой, а в остальное время как профессионалы должны готовиться сами. При таком подходе нельзя подойти к матчам более собранным, а в чемпионате России ты всегда работаешь с командой, и в этом плюс. О возможном расширении чемпионата России говорят давно, говорили и после бронзы на молодежном чемпионате мира (игроки не старше 18 лет), мы пока ждем", - отметила Пирогова.

"Надеюсь, больше не придется драться"

Клуб "Торнадо", за который выступает спортсменка, был основан в 2003 году и с тех пор не опускается ниже второго места. Пирогова считает, что неправильно говорить о слабой конкуренции в национальном первенстве. "С каждым годом уровень команд выравнивается, становится тяжело играть, часто выигрываем в одну-две шайбы, случаются и проигрыши, но в итоге вытаскиваем и становимся чемпионами. Надеюсь, и в этом году станем чемпионами", - сказала она.

На молодежном чемпионате мира - 2017 (до 18 лет) в четвертьфинальной игре с чешками Пирогова подралась на льду с соперницами, за что была удалена. Спортсменка сообщила, что спокойно относится к тому эпизоду и надеется больше не драться на льду. "Надеюсь, не придется больше драться, ситуация была спонтанная. Начала защищать нашего вратаря на эмоциях, спокойно отношусь и забыла уже", - заключила собеседница ТАСС.