"Локомотив-Кубань" победил "Калев" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

ТАСС, 8 октября. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" одержал победу над эстонским "Калевом" со счетом 88:62 в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Калева" Бранко Миркович, набравший 20 очков. В составе "Локомотива-Кубани" больше всего очков в активе Брайана Квале (17).

Этим матчем команды стартовали в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

В следующем матче 15 октября "Калев" сыграет в гостях с казанским УНИКСом. "Локомотив-Кубань" примет 21 октября УНИКС.