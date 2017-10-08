"Локомотив-Кубань" победил "Калев" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

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ТАСС, 8 октября. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" одержал победу над эстонским "Калевом" со счетом 88:62 в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Калева" Бранко Миркович, набравший 20 очков. В составе "Локомотива-Кубани" больше всего очков в активе Брайана Квале (17).
Этим матчем команды стартовали в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
В следующем матче 15 октября "Калев" сыграет в гостях с казанским УНИКСом. "Локомотив-Кубань" примет 21 октября УНИКС.