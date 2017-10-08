Рой Джонс заявил, что не собирается завершать карьеру и ведет переговоры о бое

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ГРОЗНЫЙ, 8 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший ведет переговоры о проведении следующего поединка и не собирается завершать карьеру. Об этом 48-летний спортсмен заявил ТАСС.
"Я не собираюсь завершать спортивную карьеру. Сейчас мы ведем переговоры по следующему бою, возможно, он будет против бойца ММА", - сказал Джонс.
Ранее Джонс заявлял, что может провести бой против бразильского бойца смешанных единоборств (ММА) Андерсона Силвы.
Рой Джонс является первым в мире боксером, который становился чемпионом мира в четырех весовых категориях (72,6 кг, 76,2 кг, 79,38 кг, 90,8 кг). В его активе 74 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 65 побед (47 - нокаутом) и потерпел девять поражений. Также он является серебряным призером Олимпийских игр. В последний раз Джонс выходил на ринг в феврале этого года, победив американца Боба Ганна техническим нокаутом в 8-м раунде.
В 2015 году Джонс получил российское гражданство.