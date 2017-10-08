Ринг-анонсер Баффер будет ведущим на Гран-при "Формулы-1" в США

ТАСС, 8 октября. Владельцы чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" наняли ринг-анонсера Майкла Баффера ведущим Гран-при США для повышения популярности "королевских гонок" в стране. Об этом сообщает портал Boxingscene.

Ради этого Международная автомобильная федерация выдала одноразовое разрешение организаторам, поддержанное всеми командами, на то, чтобы начать предстартовую церемонию на 15 минут раньше. Гран-при США пройдет в Остине с 20 по 22 октября, Баффер будет объявлять имена пилотов перед гонкой в воскресенье.

"Сейчас самое время познакомиться с лучшими гонщиками в мире, - прокомментировал свое назначение 72-летний Баффер. - Они настоящие звезды шоу, я хочу представить их с энергией и адреналином, которые они заслуживают".

Баффер начал свою карьеру в качестве ринг-анонсера в 1982 году и с тех пор заработал более 400 миллионов долларов. Он анонсировал бои таких боксеров, как американцы Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Шугар Рэй Леонард, Мохаммед Али, Джордж Форман, украинцы Владимир и Виталий Кличко, британец Леннокс Льюис и другие. Ему принадлежит одна из самых известных фраз, предваряющих бои в боксе и смешанных единоборствах - Let's get ready to rumble ("Приготовьтесь к драке"), которую он запатентовал в 1992 году. Кроме того, он также в разные годы анонсировал финальные матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Главной лиги бейсбола (MLB) и Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).