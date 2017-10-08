Российские фигуристы Степанова и Букин стали вторыми на турнире в Финляндии

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ТАСС, 8 октября. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место в соревнованиях танцевальных дуэтов на международном турнире "Финляндия трофи" в Эспоо. По итогам короткого и произвольных танцев российская пара набрала 166,88 балла.
Первое место заняли французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (188,25), третье - Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен из Дании (158,21).
Другая российская пара Бетина Попова и Сергей Мозгов заняли третье место в произвольной программе, набрав 94,92 балла. По итогам двух программ они набрали 152,28 балла и заняли пятую позицию.
Степанова и Букин являются бронзовыми призерами чемпионата Европы - 2015.
"Финляндия трофи" завершился в воскресенье.