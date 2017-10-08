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Рой Джонс отметил высокий уровень боксеров на чемпионате России

Спорт
8 октября, 21:22 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 8, октября. /ТАСС

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях считает, что некоторых российских боксеров ждет большое будущее

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Рой Джонс-младший

Рой Джонс-младший

©  Валерий Шарифулин/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 8 октября. /ТАСС/. Чемпионат России показал высокий уровень соперничества и мастерства российских боксеров. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион мира, призер Олимпийских игр Рой Джонс-младший.

В воскресенье в Грозном завершился чемпионат России по боксу.

"Мы увидели высокий уровень соперничества и мастерства у российских боксеров. Некоторые спортсмены вообще выходили на бой с еще не залеченными травмами или рассечениями. Я доволен увиденным, у некоторых ребят есть большое будущее", - отметил Джонс.

Рой Джонс является первым в мире боксером, который становился чемпионом мира в четырех весовых категориях (72,6 кг, 76,2 кг, 79,38 кг, 90,8 кг). В его активе 74 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 65 побед (47 - нокаутом) и потерпел девять поражений. Также он является серебряным призером Олимпийских игр. В последний раз Джонс выходил на ринг в феврале этого года, победив американца Боба Ганна техническим нокаутом в 8-м раунде.

В 2015 году Джонс получил российское гражданство.

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