Рой Джонс отметил высокий уровень боксеров на чемпионате России

ГРОЗНЫЙ, 8 октября. /ТАСС/. Чемпионат России показал высокий уровень соперничества и мастерства российских боксеров. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион мира, призер Олимпийских игр Рой Джонс-младший.

В воскресенье в Грозном завершился чемпионат России по боксу.

"Мы увидели высокий уровень соперничества и мастерства у российских боксеров. Некоторые спортсмены вообще выходили на бой с еще не залеченными травмами или рассечениями. Я доволен увиденным, у некоторых ребят есть большое будущее", - отметил Джонс.

Рой Джонс является первым в мире боксером, который становился чемпионом мира в четырех весовых категориях (72,6 кг, 76,2 кг, 79,38 кг, 90,8 кг). В его активе 74 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 65 побед (47 - нокаутом) и потерпел девять поражений. Также он является серебряным призером Олимпийских игр. В последний раз Джонс выходил на ринг в феврале этого года, победив американца Боба Ганна техническим нокаутом в 8-м раунде.

В 2015 году Джонс получил российское гражданство.