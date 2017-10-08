Российская гимнастка Еремина стала пятой на ЧМ в упражнении на бревне

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МОНРЕАЛЬ /Канада/, 8 октября. /ТАСС/. Российская гимнастка Елена Еремина заняла пятое место на чемпионате мира, проходящем в Монреале, в упражнении на бревне. Судьи оценили выступление спортсменки в 12,966 балла.
Первое место заняла немка Паулин Шефер (13,533), второе - американка Морган Хард (13,400), - третье - еще одна представительница Германии Табеа Алт (13,300).
В минувшую пятницу 16-летняя Еремина, которая только с этого сезона выступает на взрослом уровне, стала третьей в личном многоборье. В субботу она завоевала серебро в упражнении на брусьях.