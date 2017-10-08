Призер ОИ Замковой стал пятикратным чемпионом России по боксу

ГРОЗНЫЙ, 8 октября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Андрей Замковой стал пятикратным чемпионом России по боксу. Он выиграл первенство страны в весовой категории до 69 кг.

Турнир завершился в воскресенье в Грозном.

Победителями турнира стали: до 49 кг - Артыш Соян (Новосибирская область), до 52 кг - Вадим Кудряков (Крым), до 56 кг - Бахтовар Назиров (Ханты-Мансийский автономный округ), до 60 кг - Альберт Батыргазиев (Ханты-Мансийский автономный округ), до 64 кг - Адлан Абдурашидов (Чеченская республика), до 75 кг - Шамиль Хатаев (Чеченская республика), до 81 кг - Раджаб Раджабов (Московская область), до 91 кг - Садам Магомедов (Дагестан), свыше 91 кг - Магомед Омаров (Дагестан).

Лучшим боксером турнира признан Батыргазиев.

Замковой также становился серебряным призером чемпионата мира - 2009.