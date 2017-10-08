Призер ОИ Замковой стал пятикратным чемпионом России по боксу

Призер ОИ Замковой стал пятикратным чемпионом России по боксуСпорт 8 октября, 21:29
Рой Джонс отметил высокий уровень боксеров на чемпионате РоссииСпорт 8 октября, 21:22
Российские фигуристы Степанова и Букин стали вторыми на турнире в ФинляндииСпорт 8 октября, 21:03
Российский гимнаст Далалоян стал восьмым на ЧМ в опорном прыжкеСпорт 8 октября, 21:01
Словаки заняли второе место в группе и могут сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ-2018Спорт 8 октября, 20:57
Сборная Польши по футболу квалифицировалась на чемпионат мира 2018 годаСпорт 8 октября, 20:53
Представители блока Меркель близки к компромиссу по миграцииМеждународная панорама 8 октября, 20:42
Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"Происшествия 8 октября, 19:51
Сотрудники МЧС приступили к локализации пожара в ТЦ "Синдика"Происшествия 8 октября, 19:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГРОЗНЫЙ, 8 октября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Андрей Замковой стал пятикратным чемпионом России по боксу. Он выиграл первенство страны в весовой категории до 69 кг.
Турнир завершился в воскресенье в Грозном.
Победителями турнира стали: до 49 кг - Артыш Соян (Новосибирская область), до 52 кг - Вадим Кудряков (Крым), до 56 кг - Бахтовар Назиров (Ханты-Мансийский автономный округ), до 60 кг - Альберт Батыргазиев (Ханты-Мансийский автономный округ), до 64 кг - Адлан Абдурашидов (Чеченская республика), до 75 кг - Шамиль Хатаев (Чеченская республика), до 81 кг - Раджаб Раджабов (Московская область), до 91 кг - Садам Магомедов (Дагестан), свыше 91 кг - Магомед Омаров (Дагестан).
Лучшим боксером турнира признан Батыргазиев.
Замковой также становился серебряным призером чемпионата мира - 2009.